Ilfattoquotidiano.it - Sinner squalificato per tre mesi: quali tornei salterà? Quando tornerà? Il primo posto al mondo è a rischio? Le risposte

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’accordo tra Jannike l’agenzia antidoping per la vicenda Clostebol e i tredi allontanamento forzato dai campi aprono tutta una serie di nuovi scenari sulla stagione del tennis mondiale. E creano una suggestione tutta italiana. Innanzitutto le date: la sfica a carico del numero uno alè dal 9 febbraio al 9 maggio, il che significa che il ritorno ufficiale del campione azzurro potrebbe avvenire al Foro Italico in quegli Internazionali di Roma saltati l’anno scorso per motivi fisici. Il Master 1000 italiano si svolge dal 7 al 18 maggio, quindi non è complesso immaginare che la prima partita ufficiale dipossa essere proprio sulla terra rossa capitolina. Il presidente della Federtennis Binaghi già sta pregustando quello che diventerà a tutti gli effetti l’evento dell’anno: “Tutta Italia lo accoglierà a Roma” ha detto ed è difficile dargli torto.