Sinner, raggiunto l'accordo con la Wada: tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, può restare primo al mondo

Tredi: questo il risultato deltra Jannike la. Il numero uno aldovrà rimanere fermo dal 9 febbraio al 4 maggio. In questo modo, ilsi è concluso prima ancora di arrivare davanti al Tas grazie a un accordo tra le parti, non un vero e proprio patteggiamento. Ma che fermerà l’altoatesino, a meno di un anno dalle due positività riscontrate durante il torno di Indian Wells del 2024.Leggi anche: Sopravvissuta al cancro, rivoluziona la cucina: “Ecco cosa eliminare per proteggere la salute”Una decisione figlia soprattutto della prudenza: troppo alto il rischio di una sconfitta davanti al Tribunale arbitrale sportivo di Losanna, che avrebbe potuto fermarlo per almeno un anno. Questa, d’altronde, era la richiesta della, l’agenzia mondiale antidoping che aveva impugnato la sanzione minima comminata adopo la positività.