Sinner può perdere il primo posto nel ranking Atp? Quali tornei salta, i punti tolti e gli avversari pronti a superarlo

A quale prezzo Jannikha stretto il patto con la Wada per il caso clostebol? Il tennista azzurro non potrà tornare in campo fino a maggio, quando sono in programma gli Internazionali di Roma. Nel frattempo potrebbela prima posizione nel? Sono diversi ichedovràre. E la concorrenza in classifica non manca, dal tedesco Alexander Zverev allo spagnolo Carlos Alcaraz.IchedovràreNel corso dei tre mesi di stop,non potrà partecipare a Indian Wells, che si gioca in California dal 2 al 16 marzo. Torneo che era già costato 400dopo la prima sentenza dello scorso agosto. Il tennista azzurro salterà anche il Miami Open, dal 16 al 30 marzo. Assenza che costerà a1000. Salterà anche i Monte Carlo Masters, in programma dal 7 al 14 aprile 2025 e perderà 400