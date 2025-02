Liberoquotidiano.it - "Sinner può dare una lezione a Kyrgios": ora c'è la data, quando Jannik lo umilierà

Criticato a più riprese prima degli Australian Open, per la presunta positività al doping legato al caso Clostebol, e ora ancora al centro di possibili critiche che troppo spesso Nickgli ha rivolto.potrebbe far arrabbiare l'australiano nel prossimo torneo Atp 500 di Doha, in Qatar, in un torneo che può permettergli di allungare la striscia vincente nei match sul cemento, cominciata lo scorso ottobre dal Masters di Shanghai e proseguita alle ATP Finals di Torino, in Coppa Davis e all'Australian Open. Il 23enne pusterese potrebbe infatti superare il rivale in due statistiche relative ai match e ai tornei disputati sul cemento. Siasiadetengono la stessa percentuale di vittorie (l'82%). All'azzurro, quindi, basterebbe superare i primi due turni per ritoccarla ulteriormente al rialzo e superare il rivale.