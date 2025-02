Secoloditalia.it - Sinner, pressione è fatta: vince l’avversario invisibile. Accordo con la Wada, fine dei tormenti: giustizia o compromesso?

opta per ladei, dell’ansia e delle recriminazioni: sigla l’con laper il caso Clostebol e accetta la squalifica di tre mesi. Ma la domanda resta: è? Il tennista azzurro ha raggiunto un’intesa con laprima della pronuncia del Tas di Losanna, la cui sentenza definitiva era attesa per il 16-17 aprile. Come comunicato dalla stessa Agenzia mondiale antidoping,ha accettato un periodo di squalifica per aver violato le norme antidoping, dopo essere risultato positivo al Clostebol, sostanza proibita, lo scorso marzo.Clostebol, caso chiuso:firma l’con laÈ lo stesso campione azzurro, numero uno del mondo, ad annunciare i termini del patteggiamento in un comunicato ufficiale a cui affida le sue prime parole: «Questa vicenda mi tormentava da quasi un anno e il processo sarebbe potuto durare ancora a lungo, con una decisione forse solo alladell’anno.