Iltempo.it - Sinner "perderà qualche torneo ma...": la previsione di Adriano Panatta

Leggi su Iltempo.it

Con l'accordo raggiunto tra Jannike la Wada si è chiusa la spinosa vicenda Clostebol che ha visto protagonista, suo malgrado, Jannik. Il tennista azzurro numero 1 del mondo sconterà una sospensione di tre mesi. In virtù di questo accordo consensuale, decadrà il ricorso davanti al Tas di Losanna: il prossimo 16-17 aprile non ci sarà l'udienza. “Questo caso pendeva su di me ormai da quasi un anno e il processo ancora aveva un tempo lungo con una decisione che forse sarebbe arrivata solo alla fine dell'anno", ha dettoper commentare la notizia. Sul caso è intervenuto anche, ex campione del tennis azzurro. "Accordo Wada-? È la scelta più pratica, evita a Jannik di saltare la stagione intera., ma i più importanti, Roma, Roland Garros e Wimbledon potrà giocarli.