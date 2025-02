Ilnapolista.it - Sinner patteggia con la Wada: tre mesi di squalifica, tornerà in tempo per Roma

Tre. Ora, subito. Per togliersi l’incubo dall’agenda. Jannikhato con la: saràto per tre, invece di aspettare l’udienza del Tas prevista per aprile e rischiare unada uno o due anni.inper: salterà i Master 1000 americani e Montecarlo, ma nessuno Slam.“L’Agenzia mondiale antidoping – si legge nel comunicato – conferma di aver raggiunto un accordo di risoluzione del caso del tennista italiano Jannik, in base al quale il giocatore accetta un periodo didi treper una violazione delle norme antidoping che lo ha portato a risultare positivo al clostebol, una sostanza proibita, nel marzo 2024.A settembre, laha presentato ricorso alla Corte arbitrale dello sport (Tas), il cui esito era stato ritenuto privo di colpa o negligenza da un tribunale indipendente.