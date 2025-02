Rompipallone.it - Sinner, ora è ufficiale: ecco la squalifica, ma c’è un particolare

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 15 Febbraio 2025 11:24 di Laura BisognoArriva la notizia tanto attesa su Jannike laper doping, ma c’è uninaspettatoJannikha cominciato il 2025 come meglio non poteva, vale a dire con la vittoria dell’Australian Open per il secondo anno di fila. Dopo averlo conquistato nel 2024 in finale contro Medvedev in un match epico da cinque set, stavolta all’altoatesino ne sono bastati contro il numero due del mondo Zverev.Solamente due i set persi danei sette match verso la gloria ovvero quelli contro Schoolkate e Rune. Ma anche in quel caso l’incontro è stato dominato in lungo e in largo, compresa la finalissima che ha consegnato il terzo titolo Slam della carriera di Jannik. Ciò non toglie che spesso il pensiero era dovuto al discorso relativo al caso doping.