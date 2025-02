Ilnapolista.it - Sinner ha saputo farsi strada nella giunga dell’antidoping grazie al suo costoso team di avvocati (Telegraph)

Leggi su Ilnapolista.it

Jannikè stato squalificato per tre mesi al termine dell’inchiesta Wadaad un patteggiamento. Il n.1 al mondo parteciperà così sia agli Internazionali di Roma che al Roland Garros della prossima primavera e molto probabilmente sceglierà un campo privato per allenarsi. Ilha analizzato e commentato ampiamente la questione relativa alla scelta dell’altoatesino di accettare una parte di responsabilità nell’errore del suo staff.ha(The)Di seguito un estratto di quanto si legge sul:“e il suodihannosuonare il sistema come un violino Stradivari. L’esito è esattamente il meno dannoso possibile. Tre mesi di stop nei mesi più morti dell’inverno e dell’inizio della primavera, quando non ci sono tornei di rilievo in programma.