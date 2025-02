Ilnapolista.it - Sinner, gli attacchi di Kyrgios e Wawrinka: «Non c’è equità nel tennis». «Non credo più in uno sport pulito»

, glidi: «Non c’ènel». «Nonpiù in uno»Nicke Stanislassono stati i primi a reagire alla sospensione di Jannikper tre mesi dopo l’accordo (patteggiamento) con la Wada (agenzia nazionale antidoping).Il commento di Kytgios è stato: «Non esiste l’nel».E poi:«La Wada ha annunciato che ci sarebbe stata una sospensione di un anno o due. Ovviamente, il team diha fatto tutto quanto in suo potere per accettare una sospensione di tre mesi, senza perdere titoli o soldi. .Colpevole o no? Giornata triste per il. Non c’ènel».Rmc, come tutti, riporta il comunicato della Wada:«La Wada accetta che il signornon intendeva imbrogliare, che l’assunzione di clostebol non gli ha portato alcun beneficio in termini di miglioramento delle prestazioni e che è avvenuto a sua insaputa a causa della negligenza dei membri del suo staff».