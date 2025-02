Sinner fermo 3 mesi Nick Kyrgios scandalizzato per il patto con l’antidoping | Vuol dire potete doparvi

Leggi su Open.online

È arrivato nel giro di pochi minuti il commento disull’accordo tra Jannike la Wada per il caso clostebol. L’azzurro ha accettato tredi stop, caricandosi di fatto la responsabilità di quanto commesso dal suo staff. Su X, il tennista australiano, che non perde mai occasione di attaccare, si è limitato a un messaggio molto sintetico: «Dodgy as», con due emoticon, uno triste e uno sorridente.Il pessimo esempio per i giovaniPerfa poca differenza che i tredi stop disiano frutto di un accordo e non di una sentenza. Su Instagram spiega meglio il suo pensiero. Soprattutto perché secondo lui questa vicenda sarebbe un pessimo esempio per i giovani tennisti: «Alla nuova generazione di tennisti: dopo quello che è successo oggi,, basta farlo “senza saperlo”.