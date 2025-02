Lapresse.it - Sinner e la squalifica per doping, la reazione di Kyrgios: “Giorno triste”

Non tarda ad arrivare ladi Nicholasalla notizia delladi tre mesi per Jannikper il caso. Il tennista australiano è stato tra i più critici nei confronti del numero uno al mondo, trovato positivo al Clostebol.“Quindi la Wada esce allo scoperto e dice che lasarebbe di 1-2 anni. Ovviamente la squadra deis ha fatto tutto il possibile per andare semplicemente avanti e accettare unadi 3 mesi, senza titoli persi, senza premi in denaro persi. Colpevole o no?per il tennis. L’equità nel tennis non esiste“, scrive su X il tennista che in questi mesi ha fortemente criticato. A un utente che gli chiede cosa avrebbe voluto accadesse risponde “quello che è successo ad altri giocatori nel passato?”.So wada come out and say it would be a 1-2 year ban.