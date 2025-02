Oasport.it - Sinner commenta la squalifica: “Un peso che mi tormentava. La sentenza poteva arrivare a fine anno”

Dopo la notizia dell’accordo tra Jannike la WADA, che ha portato alladi tre mesi del n.1 del mondo per la vicenda “Clostebol”, ci sono le prime reazioni. È il caso del pusterese che, sulla base di quanto stabilito, non potrà giocare i Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid e tornerà in campo negli Internazionali d’Italia (7 maggio), potendosi allenare dal 13 aprile.“Questo caso miormai da quasi une il processo ancora sarebbe stato lungo con una decisione che forse sarebbe arrivata solo alladell’“, si legge nella nota di. “Ho sempre accettato di essere responsabile della mia squadra e ritengo che le rigide regole della WADA siano una protezione importante per lo sport che amo. Su questa base ho accettato l’offerta della WADA di risolvere il presente procedimento sulla base di una sanzione di tre mesi”, ha aggiunto il tennista italiano“, ha aggiunto l’azzurro.