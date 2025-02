Sport.quotidiano.net - Sincro, quattro agoniste dell'Azzurra convocate per la selezione nazionale

Leggi su Sport.quotidiano.net

Prato, 15 febbraio 2025 - La stagione del nuotonizzato è ormai entrata nel vivo e l'sta cimentandosi nelle varie prove regionali in vista dei prossimi campionati italiani. Per alcunenette pratesi però, si prospetta un piacevole “excursus”, rappresentato da un paio di giorni di allenamento sotto gli occhio staff tecnico federale. Già, perché Elisa Vannucchi, Greta Mignacca, Emilia Azzaro e Matilde Vagaggini sono statea Savona per laa categoria “ragazze”. Una convocazione che premia il loro impegno ed i risultati conseguiti nelle ultime stagioni con una certa continuità, nelle varie competizioni alle quali hanno preso parte insieme alle compagne. In Liguria, si alleneranno insieme alle migliori promesse d'Italia per quel che riguarda la disciplina.