Simone Cristicchi tra intolleranza progressista e arte

In questi giorni sanremesi sta tenendo banco tra le polemicucce, quella sulla canzone del cantautore, "Quando sarai piccola", tacciata di paraculismo.Al netto degli interventi di chi criticaperché vicino agli ambienti di Pro Vita e non di sinistra, sorprende che un artista non possa parlare di temi non mortiferi, con romanticismo, senza che venga accusato di voler vincere facile.non apologizza l'eutanasia, non esalta i diritti civili, non spinge i diktat del progressismo più estremo., che da sempre tratta temi delicati e drammatici, canta la propria esperienza, in cui molte persone si sono riconosciute.