Ilfattoquotidiano.it - Siena, caos residenze universitarie: la vita nel limbo di 600 fuorisede idonei a un alloggio ma senza un posto. “Aspettiamo da mesi”

Va avanti da anni il. Quest’anno sono circa 600 gli studenti fuori sede che, pur avendone diritto secondo criteri di Isee e merito, non hanno trovatonelledi. La mancanza di alloggi pubblici ha costretto molti di loro a soluzioni temporanee o a rimanere in attesa per. La denuncia è di Rachele Matteucci, studentessa e componente dell’associazione Cravos, durante l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università per Stranieri di: “Abbiamo ricevuto tante segnalazioni. È una situazione assolutamente emergenziale e il fatto che gli studenti abbiano usufruito del contributo affitti non è una misura equivalente”. Molte dellepubbliche sono chiuse per lavori, diminuendo di fatto il numero dei posti letto disponibili per chi è rientrato in graduatoria.