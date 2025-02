Dayitalianews.com - Sicilia, Ismaele La Vardera lancia il nuovo movimento “Controcorrente”

Leggi su Dayitalianews.com

Delfanno parte imprenditori, ex politici e pezzi società civile‘‘, è questo il nome che il deputato regionaleLaha dato al suo neo– dopo la rottura con il partito di Cateno De Luca, Sud chiama Nord – inizia così l’avventura da leader politico nel parlamentono dell’ex Iena.Ne fanno parte l’imprenditore antimafia Giuseppe Piraino, la pluricampionessa di kickboxing Elena Pantaleo, il figlio di Lia Pipitone, uccisa a Palermo, Alessio Cordaro fino ad arrivare all’ex deputato agrigentino Michele Sodano.Ilè stato presentato ieri pomeriggio (14 febbraio) a Palermo: le dichiarazioni di La“Bastani che scappano via per questa terra, lotteremo tutti assieme per far si che l’Isola diventi la nuova terra promessa.