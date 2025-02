Ilnapolista.it - Siamo costretti a mettere Rafa Marin per Mazzocchi (perché mettere Starace era eccessivo)

perera)C’è chi chiagne e fotte sponda Milano e chi prova ad apparare un banchetto reale con gli avanzi della domenica.Tre tiri in porta due gol. Conte è la Cura per me.Pronti via e quando chiedono di spiegare Pasqua in Islanda con altre parole, rispondono Isaksen contro il Napoli. Amir pasticcia, ma lui prende il fiocco all’Edenlandia. FebbreUno a zeroNel nuovo modulo facciamo capa e muro. Fortuna loro hanno un portiere che crede di essere Krol, rubata di McTom, Raspa rimbalza su Romelu che serve il settimo assist. Incoscienti GiovaniUno a unoLa Lazio sembra creare ma in fondo non crea niente. Noi sembriamo sofferenti ma in realtà ci limitiamo a guardare. Rovella, ma stavolta Meret la prende: la tana del granchioFinisce il primo tempoSintesi: Servirebbe Benigni per spostare un po’ il gioco anche a sinistra.