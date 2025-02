Si ribalta con l’auto dopo l’incidente a catena sulla A11

Leggi su Corrieretoscano.it

PRATO – Incidente aA11: un’auto siI vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo, sono intervenuti di notte per un incidente stradale avvenuto in autostrada A11 direzione mare poco prima del casello di Pistoia.Quattro autovetture sono rimaste coinvolte nel sinistro, una delle quali si èta.Tutti gli occupanti sono usciti autonomamente, l’intervento dei vigili del fuoco è valso a mettere in sicurezza le vetture ed a recuperare i beni personali dalle vetture incidentate.Sul posto la Polizia Stradale di Montecatini per i rilievi del caso ed il personale sanitario del 118.