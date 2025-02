Si infortuna durante un’escursione sui monti pisani | soccorso dai vigili del fuoco

Leggi su Corrieretoscano.it

SAN GIULIANO TERME – Sie salvato daldel.L’intervento è avvenuto nella frazione di Agnano nel comune di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa.Un uomo di 62 anni si ètol’escursione sui. Impossibilitato a muoversi e fare rientro ha chiamato i soccorsi. Idelhanno così raggiunto l’to e dopo averlo immobilizzato su apposita barella lo hanno portato in zona sicura per essere verricellato all’elicottero del reparto volo deidel