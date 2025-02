Oasport.it - Short track, tris di podi per l’Italia a Milano. Splendono anche la staffetta maschile e quella mista

è protagonista nella seconda giornata dell’ultima tappa del World Tour di. Nell’appuntamento casalingo, in un antipasto di quello che accadrà tra un anno alle Olimpiadi di-Cortina 2026, gli azzurri si sono messi in luce in un sabato che ha visto trela qualificazione alla finale per due staffette.La prima buona notizia di giornata è arrivata proprio con la, con il quartetto azzurro che domani si giocherà un posto sulo grazie al secondo posto nella propria semifinale. Elisa Confortola, Arianna Sighel, Pietro Sighel e Thomas Nadalini hanno concluso alle spalle del Canada e davanti ampiamente a Stati Uniti e Polonia (penalizzata). In finale gli azzurri affronteranno oltre ai canadesiOlanda e Giappone, con l’obiettivo assolutamente di salire sulo.