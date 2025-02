Oasport.it - Short track, Elisa Confortola sale sul podio dei 1000 metri a Milano: azzurra terza al Forum di Assago

Leggi su Oasport.it

Secondo giorno di gare all’Unipoldi, sede dell’ultima tappa del World Tour di. Sull’anello di ghiaccio che l’anno prossimo si tingerà dei Cinque Cerchi, è arrivato il secondoin carriera nel massimo circuito internazionale perneifemminili.La giovane valtellinese, sulnel penultimo appuntamento del circuito a Tillburg (Paesi Bassi), ha confermato il suo incedere nel round italiano. Nella prova in questione,è giuntacon il crono di 1:42.317. La vittoria è andata alla statunitense Kristen Santos-Griswold in 1:29.230 davanti alla connazionale Corinne Stoddard (1:29.445) e all’.Una Finale A condizionata da condotta scorretta della canadese Florence Brunelle, venuta a contatta proprio con la pattinatrice tricolore, caduta per questo e finita contro le barriera.