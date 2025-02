Lanazione.it - Servizio civile. Ultimi giorni per le domande

Opportunità per i giovani del territorio. Fino a dopodomani, lunedi 18 febbraio, è possibile fare domanda di selezione per iluniversale. A Pontassieve questa possibilità è offerta da Misericordia, Croce Azzurra, Associazione donatori di sangue di Pontassieve, Cooperativa Giocolare e Polisportiva Sieci. Dopo un periodo di formazione generale e specifica, i volontari, in collaborazione con il personale delle associazioni che propongono i vari progetti, si dedicheranno al raggiungimento degli obiettivi, inserendosi in un contesto operativo, diventando protagonisti aldella comunità. I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario dipari a 25 ore settimanali, articolato su 5 o 6a settimana. I volontari riceveranno un assegno mensile di 507,30 euro.