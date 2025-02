Ilrestodelcarlino.it - Servizio civile, disponibili 26 posti nella Comunità Papa Giovanni XXIII

Laoffre ai giovani residentiprovincia di Forlì-Cesena la possibilità di impegnarsi in un’esperienza di. Sono26per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni, che potranno scegliere tra sette diversi progetti e dedicare un anno della loro vita ad attività formative e di crescita personale. La scadenza per presentare domanda è il 18 febbraio 2025. I giovani interessati potranno scegliere il progetto che più si avvicina alle loro inclinazioni e aspirazioni. Le opzioni spaziano dall’ambito educativo, con il progetto “Io Speriamo Che Me La Cavo 2025” che prevede attività laboratoriali e didattiche in scuole dell’infanzia e primarie bilingui, all’assistenza e all’inclusione sociale di persone con disabilità, senza fissa dimora, migranti, persone con dipendenze o in pena alternativa al carcere.