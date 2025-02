.com - Serie D / SSC Ancona: derby in casa della Civitanovese per la rivalsa

Unimpegnativo contro una formazione che si è consolidata con fame di punti e in piena lotta per la salvezza. Mister Gadda:”sarà una gara impegnativa, ma sarà importante vincere se vogliamo consolidare la nostra presenza tra le prime cinque e chiudere la stagione in modo proficuo. Varriale? Sarà a disposizione, mai messe in discussione le sue abilità tecniche.” Recuperati anche se non ancora in condizioni ottimali Alluci e Rovinelli. Out Boccardi, Bugari alle prese con alcuni grattacapi fisici, 15 febbraio 2025 – Per la 24º giornata l’SSCaffronterà l’ennesimo. Al Polisportivo Comunale Piermanni ad attenderli, ci sarà infatti laCalcio di mister Senigagliesi.I dorici, dopo l’ultima sconfitta interna contro Teramo, hanno voglia diper consolidare la propria presenza tra le prime cinque in alta classifica.