Anteprima24.it - SERIE C/ Benevento-Messina, la diretta testuale

Tempo di lettura: < 1 minuto(46) e(24) si affrontano al “Ciro Vigorito” nell’ottava giornata del girone di ritorno. I padroni di casa, con mister Pazienza al debutto in panchina tra le mura amiche, non vincono dallo scorso 5 gennaio nel 3-2 contro il Catania. Situazione di classifica non semplice per la compagine siciliana che è terzultima a quota 24 ed in piena lotta per evitare i playout. Ilè reduce da tre risultati utili consecutivi.Le formazioni ufficiali (ore 15)(4-3-1-2): Nunziante; Veltri, Capellini, Tosca, Viscardi; Talia, Viviani, Acampora; Simonetti; Manconi, Lanini. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Oukhadda, Avolio, Sena, Agazzi, Prisco, Pinato, Borello, Starita, Carfora, Lamesta, Perlingieri. All.: Pazienza(4-3-2-1): Krapikas; Gyamfi, Gelli, Dumbravanu, Haveri; Crimi, Petrucci, Garofalo; Vicario, Tordini; Costantino.