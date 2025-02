Sport.quotidiano.net - Serie B, il Mantova chiede strada al Palermo per allontanare lo spettro playout

Senza il sostegno dei propri tifosi (la cui trasferta è stata vietata non senza polemiche) e con un solo punto di vantaggio sulla zona, ilsi appresta ad affrontare un nuovo impegno tutto in salita. La squadra di mister Possanzini, infatti, è chiamata a rendere visita ad undalle grandi ambizioni, che nel mercato invernale si è ulteriormente rafforzato, tanto da poter schierare contro i biancorossi giocatori come Audero e Pohjanpalo che rappresenta un autentico lusso per il torneo cadetto. Tutto questo per una rosa dai grandi nomi, che mette a disposizione di mister Dionisi scelte importanti e di elevata qualità. Pronostico chiuso per i virgiliani, che, dopo essersi arresi al Sassuolo capolista, rischiano un’altra frenata in Sicilia. Mister Possanzini, pur senza nascondersi le difficoltà legata alla sfida al Barbera, guarda con fiducia alla prova che attende i suoi giocatori: “Dobbiamo mettere via alcune nostre paure e andare aa fare la nostra partita perché abbiamo le nostre carte da giocare.