Sport.quotidiano.net - Serie B: big match per le rondinelle. Il Brescia cerca l’impresa in casa del Sassuolo: "Si può sognare ma dobbiamo essere perfetti»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il pronostico della vigilia è dalla parte del, ma il, forte del buon rendimento in trasferta, è deciso a giocare tutte le sue carte per compieredi fermare la capolista. Se dunque i neroverdi dell’ex Grosso (che ha resistito solo tre partite sulla panchina biancazzurra con il presidente Cellino) vogliono compiere un altro passo verso unaA sempre più vicina, lenon solo non intendono recitare la parte delle vittime predestinate, ma sono determinate a dimostrare, proprio nell’occasione più difficile, tutto il loro valore. "Si può, ma dovremo- l’avvertimento del tecnico dei lombardi -. Ci sono le condizioni per riuscirci, l’atteggiamento in settimana della squadra mi dà grande fiducia". Maran però deve fare i conti ancora una volta con l’infermeria che si ostina a non rimanere vuota.