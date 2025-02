Sport.quotidiano.net - Serie B, 26esima giornata: il Sassuolo vince ancora, il Modena frena lo Spezia

Roma, 15 febbraio 2025 – Continua la marcia del, che dalla sconfitta contro il Pisa ha messo la quinta marcia e contro il Brescia ha centrato il terzo successo di fila,ndo per 2-0 contro i lombardi. Lovato e il solito Laurienté hanno regalato i tre punti a Grosso: i neroverdi si allontanano sempre di più dal terzo posto occupato dallo, che ora dista ben undici lunghezze. I bianconeri di D'Angelo, infatti, non sono andati oltre l'1-1 contro ilal Braglia e hanno centrato il secondo pareggio di fila dopo il 2-2 di domenica scorsa contro il Palermo. Con questo risultato, Esposito e compagni si trovano a -3 dal Pisa secondo, che domani può riportarsi a +6 in caso di vittoria contro il Cesena, ma la sfida del Manuzzi sarà tutt'altro che facile. Nell'anticipo di ieri il Catanzaro ha sconfitto il Cittadella grazie al solito Pietro Iemmello, e, complice il pareggio di questo pomeriggio della Cremonese contro il Bari, ha accorciato sul quarto posto occupato proprio dai grigiorossi: ora i punti di distacco sono solo due.