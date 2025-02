Serie A25 turno | Atalanta-Cagliari 0-0

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.52 Ilferma l'sul pari interno. Al 'Gewiss' esce lo 0-0. Dea a 51 punti al 3° posto. Per i rossoblù,un punto in più, sono 25, verso la zona tranquilla della classifica. I padroni di casa fanno la partita, ma Samardzic trova pronto Caprile e Toloi alza la mira. Ripresa a ritmo più alto. Ripartenza, Deiola sopra la traversa. Annullato gol di Brescianini alla Dea per fallo di Posch su Caprile. Deiola e Zorte ci provano, ma trovano solo dei corner. Fronte,chance De Ketelaere, Vlahovic e Pasalic.