Serie A1 Il Circolo Pattinatori nella tana del Cgc alla ricerca di punti

Altra sfida salvezza oggi alle 21 per il Cp Grosseto sulla pista del Cgc Viareggio, quintetto che si presenta al derby toscano con un ritardo di quattro lunghezze sui biancorossi. Quello che si disputa in Versilia è però un incontro pieno di insidie per il team biancorosso, superato in via Mercurio per 6-3 nel girone d’andata. Una sconfitta che Saavedra e compagni cercheranno di vendicare per fare un ulteriore – forse decisivo – passo avanti verso la salvezza diretta e la conquista di un posto nei preliminari playoff. "Ci aspetta una partita molto difficile – dice l’allenatore Massimo Mariotti – anche se, per come avevamo approcciato la partita, il risultato fu estremamente bugiardo. Andiamo a Viareggio per portare a casa un risultato positivo". Non ci sarà Gabriel Cairo, che dovrebbe rientrare a fine mese da Barcellona, dopo essersi sottoposto a un secondo intervento al mignolo della mano sinistra.