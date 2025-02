Rompipallone.it - Serie A, titolare sostituito all’intervallo: big match alle porte, le condizioni

Ultimo aggiornamento 15 Febbraio 2025 0:44 di redazioneL’natore parla delledel proprio leader in campo, cambiato al termine del primo tempo: la situazioneLaA è tra i campionati più agguerriti di tutta Europa. Al primo posto c’è il Napoli a 55 punti, ma la concorrenza per lo Scudetto è spietata con l’Inter a -1 e l’Atalanta che si è rimessa in carreggiata ed è a cinque punti dalla capolista. Insomma, è ancora tutto aperto pre il tricolore.Anche la rincorsa per l’Europa però è ricca di colpi di cena. La Lazio è quarta a 45 punti con Juventus a 43, Fiorentina 42 e Bologna a 41. Con una gara in meno c’è sempre il Milan a 38 che potrebbe portarsi dunque a pari punti con i rossoblu, due squadre che dovranno recuperare la gara rinviata per maltempo.A pochi giorni dal big, parla l’natoreA fine primo tempo della pazza sfida tra Bologna e Torino, terminata 3-2 grazie ad un incredibile autogol di Biraghi al 90esimo, è statoLucumì, leader difensivo dei felsinei che però non ce l’ha fatta a terminare la partita e ha alzato bandiera bianca, lasciando posto a Casale.