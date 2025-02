Rompipallone.it - Serie A, il club scrive una lettera alla UEFA: società furiosa

Ultimo aggiornamento 15 Febbraio 2025 10:13 di redazioneLaè furibonda con lae ha deciso di prendere in mano la situazione facendo sentire il proprio malcontento“Quando è troppo, è troppo”, così verrebbe da dire per quanto riguarda quello che unadiA ha fatto dopo le polemiche arbitrali con la. Una maniera pacifica per contestare ciò che è accaduto, ma senza dimenticare il valore e la voglia di farsi valere nonostante tutto.D’altronde ogniè libero di esprimere le proprie volontà in maniera pacifica e costruttiva, un esempio recente è quello del Milan con Ibrahimovic: “Ogni giorno cresco. Oggi Ho imparato che gli arbitri sono sotto all’AIA. Gli arriverà una”. I rossoneri avevano perso la pazienza dopo i fatti di Empoli., designazioni e scelte sbagliate: laintervieneNaturalmente si tratta della Roma di Ranieri e il motivo è noto a tutti: l’arbitraggio della gara contro il Porto non è andato giù ale soprattuto all’allenatore che si è scagliato, aiRanieri, una furia nel post partita con il Porto (LaPresse) Rompipallone.