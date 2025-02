Serieanews.com - Serie A, gli anticipi della 25ma giornata: Atalanta a reti bianche, beffa Napoli

Leggi su Serieanews.com

A, gli: l’non sfonda contro il Cagliari,toA, gliAnewsLadiA si è aperta ieri con l’anticipo tra il Bologna ed il Torino con i felsinei che hanno rimontato i granata e conquistato tre punti fondamentali per la corsa alla Champions League. Vediamo, però, come sono andati glidel sabato.-Cagliari 0-0: la Dea non sfondaLa gara del Gewiss Stadium è finita a, con l’che ha perso due punti preziosi sia in chiave titolo che nella corsa alla Champions League, con le avversarie che potrebbero avvicinarsi ulteriormente ed anche pericolosamente. Dea imbottita di riserve e pericolosa solo dopo la mezz’ora con Samardzic, la cui conclusione è disinnescata da Caprile.