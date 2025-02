Rompipallone.it - Serie A: doppia tegola, i tempi di recupero

Brutte notizie per quanto riguarda un tecnico. Due giocatori non sono stati convocati ed ora le loro condizioni dovranno essere valutateSiamo entrati nella fase clou della stagione. In questo momento ogni punto vale doppio e i tecnici sperano di poter contare sempre sull’intera rosa a disposizione. Purtroppo non è assolutamente così e sono diversi gli infortuni che in questo momento si stanno registrando in diverse squadre. Una situazione non facile e che potrebbe essere decisiva anche per il risultato finale.Ritornando alla situazione di una squadra, è ufficiale la mancata convocazione di due giocatori. Una scelta che sapevano essere nell’aria per i problemi fisici, ma la speranza era comunque quella di poterli avere almeno in panchina. La decisione ha comunque un obiettivo ben preciso e vedremo se alla fine si è trattato della scelta migliore oppure ci si poteva muovere in modo assolutamente differente rispetto a quello attuale.