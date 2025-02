Napolipiu.com - SERIE A – Beffa per il Napoli, la Lazio strappa il 2-2 nel finale

A –per il, lail 2-2 nel">Gli azzurri vengono raggiunti neldopo una prestazione di carattere. La squadra di Baroni si conferma bestia nera in questa stagione, vanificata la serata di grazia di “Jack”.Ilvede sfumare la vittoria nelcontro la. Diail 2-2 all’ultimo respiro, vanificando la splendida prestazione di Giacomo “Jack” Raspadori. Unaper gli azzurri, che vedono ridursi a due punti il vantaggio sull’Inter, attesa domenica sera dal big match contro la Juventus.La partita si era messa subito in salita per ilcon il gol a freddo di Isaksen. Ma la reazione degli azzurri non si è fatta attendere, guidata da un ispiratissimo Raspadori. L’ex Sassuolo ha prima trovato il pareggio dopo appena cinque minuti, poi ha provocato l’autorete di Marusic nella ripresa per il momentaneo 1-2.