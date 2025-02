Digital-news.it - Serie A 2024/25 - Diretta DAZN 25a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Leggi su Digital-news.it

VenticinquesimadiA Enilive su, l'Allianz Stadium si riempie per il match più atteso tra la Juventus di Motta e l'Inter di Simone Inzaghi. Ultime news e link per lo streaming La gara dell'andata a San Siro è stata estremamente divertente, piena di colpi di scena, di gol e di errori. Il 4-4 finale ha diviso gli appassionati di calcio tra chi ha sottolineato lo spettacolo e chi, invece, ha fissato l'attenzione sugli errori tecnici. Il Derby d'Italia non è mai una partita come tutte le altre, Juventus-Inter a prescindere dai rispettivi obiettivi di classifica regala sempre tensione e giocate.Tutta laA Enilive è solo su: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a. Attiva ora.- 25aa cura di Simone Rossi - Digital-News.