Metropolitanmagazine.it - Sergio Di Folco, chi è il marito di Emanuela Aureli: “Un colpo di fulmine in discoteca”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Un grande amore quello diArcuri eche è nato dopo un primo incontro in. A raccontarlo su Rai Uno è proprio: “Noi ci siamo conosciuti in. Non la conoscevoe nemmeno volevo andare in. Era il compleanno di un mio amico, mi hanno convinto e lì ho incontrato lei.” Ci sono allora stati i primi sguardi, poi una chiacchierata e da cosa nasce cosa. Di lì a poco è arrivata la proposta di nozze: “L’ho portata a Parigi. La sera l’ho portata sotto la torre Eiffel e lì mi sono inginocchiato e le ho chiesto di sposarmi.” ha aggiuntoDi.Chi è ildie cosa fa nella vitaDiè riuscito a rapire il cuore di, arrivando a sorprenderla al punto che la stessaha dichiarato in un’intervista rilasciata al settimanale di gossip DiPiù: “Avevo promesso a me stessa che non mi sarei mai più innamorata perché avevo già sofferto troppo.