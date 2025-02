Baritoday.it - Serena Brancale sul palco con Alessandra Amoroso per la serata delle cover: il duetto incanta l'Ariston

Leggi su Baritoday.it

Due voci potenti per untutto pugliese sull'asse Bari-Lecce. Per laa Sanremosale sulaccompagnata da. La cantante, fra i 29 artisti in gara quest'anno con il brano Anema e Core, al pianoforte si esibisce con lasulle.