Serena Brancale replica a Morgan: "Sanremo ti fa schifo? Vai a schiacciare i ricci con il c**o" | VIDEO

: “Vai acon il, la cantante in gara al Festival di2025,in modo colorito ache nei giorni scorsi aveva stroncato la kermesse musicale.A Enrico Lucci, inviato di Striscia la Notizia, infatti, la cantante ha dichiarato: “Io dico “, va’ scazz li rizz cu u cul”.traduci e ci sentiamo quando hai la traduzione sotto mano”. La traduzione letterale è “Vai acol culo”.Prima volta che vedo Lucci senza parole. Questa regina,. pic.twitter.com/uve40ZlcM3— M~ (@EresMar) February 14, 2025Ma cosa aveva detto l’ex frontman dei Bluvertigo? L’artista aveva letteralmente distrutto il Festival di2025 dichiarando: “: mi fa davvero, insopportabili i cantanti, zero originalità, zero ironia, zero autenticità”.