Screenworld.it - September 5, la recensione: cronaca di un mondo sotto assedio

5 – La diretta che cambiò la storia si inserisce in una tradizione cinematografica che intreccia sport e, ma lo fa sfruttando una prospettiva unica: quella del giornalismo televisivo. Ambientato durante le Olimpiadi di Monaco del 1972, il film diretto da Tim Fehlbaum racconta la tragedia dell’attacco terroristico di Settembre Nero alla squadra olimpica israeliana – evento che segnò non solo ildello sport, ma che sconvolse la stampa e la politica internazionale. L’elemento rivoluzionario della narrazione è il modo in cui la televisione coprì gli eventi in tempo reale, cambiando per sempre il concetto di diretta e di informazione sportiva.Questo film, infatti, non è solo un dramma storico, ma un racconto che solleva questioni di grande attualità: il rapporto tra informazione e spettacolarizzazione della tragedia, il ruolo dei media nella costruzione della memoria collettiva e la difficoltà di prendere decisioni etiche in situazioni di emergenza.