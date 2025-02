Donnapop.it - Selvaggia Roma ricorda la tragedia che ha vissuto, ha perso sua figlia a 6 mesi: ecco il racconto straziante

Leggi su Donnapop.it

oggi è mamma di una bimba, nata dall’amore con il fidanzato Luca Teti. In passato, però, ha avuto un aborto spontaneo a seidi gravidanza.Cosa è successo? In quell’occasione, a causare la morte del bimbo che portava in grembo è stato il Citomegalovirus, che ha provocato una brutta infezione all’ex concorrente del GF Vip. Di recente, ospite del podcast No Lies,è tornata a parlare di quel periodo orribile.Il giorno in cuiha scoperto che suanon avesse più battito, su Instagram aveva scritto quanto segue: “È una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare, purtroppo questa mattina in una visita di routine dalla ginecologa si sono accorti che il cuore della nostra piccola non batteva più non aggiungo altro mi tengo stretto il mio dolore.