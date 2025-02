Sport.quotidiano.net - Sella, quasi uno spareggio. "A Vigevano sarà battaglia. La partita andrà aggredita»

Dopo la bella vittoria su Cantù, Cento si prepara a un altro tour de force, l’ennesimo di questo campionato, lungo, articolato e senza soste. Si comincia domani, dal PalaElachem di(ore 18), si continua mercoledì sera alla Baltur Arena (20.30) contro Pesaro, per poi "rifiatare" domenica prossima (causa slittamento del match contro Avellino, fissato al 15 marzo) e tornare in campo il 26 febbraio per il derby contro la Fortitudo, sempre di mercoledì a Cento e sempre alle 20.30. Un trittico di sfide che, una volta terminato, potrà dire tanto su quello cheil futuro della, in piena corsa per la salvezza diretta., dunque, il primo ostacolo, con la squadra di coach Pansa in grado di vincere soltanto una delle ultime sei partite, ma che all’andata rifilò un montante non da poco alla Benedetto, piegata 79-64 tra le mura amiche il giorno dell’anti-vigilia di Capodanno.