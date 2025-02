Agi.it - Secondo giorno in ospedale per Papa Francesco. Dubbi sull'Angelus di domani

AGI -di degenza al Gemelli per, al suo quarto ricovero ospedaliero in altrettanti anni e colpito da una bronchite dimostratasi resistente alle cure somministrate a Santa Marta. Il Pontefice, che già ieri sera era descritto come sereno e impegnato nella lettura di qualche giornale, pare aver trascorso una nottata tranquilla, grazie anche alle nuove terapie. Resta da chiarire sesi affaccerà dalla finestra o dal terrazzino della sua stanza posta al decimo piano del Policlinico. Il nodo dovrebbe essere sciolto nelle prossime ore. Nel frattempo molto riposo e tranquillità, soprattutto dopo le fatiche dei giorni scorsi legate alle normali attività e alle iniziative per il Giubileo.