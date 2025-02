.com - Seconda Categoria / Il Cupramontana batte per 2-0 l’Aurora Jesi e vola in testa in solitaria

I rossoblu superano glini grazie alla doppietta di Rossini, prendendo da soli il comando del girone C a quota 42 punti: la cronaca e il tabellino della gara, 15 febbraio 2025- Tre punti che pesano come un macigno quelli conquistati dalnella gara dell’Ippoliti di questo pomeriggio, valida per la ventesima giornata del girone C di. I rossoblu, che prima della partita odierna condividevano il primato con Le Torri Castelplanio a quota 39, avevano l’obbligo di vincere per tenere il passo ine così hanno fatto.Un inizio equilibrato, con le due squadre che girano palla a centrocampo senza alzare il ritmo. Dopo un’interessante iniziativa ospite, sono i cuprensi a passare in vantaggio, con Rossini che prende spazio in area e al 20°, con un gran destro al giro, firma la rete che sblocca la gara.