Scure sugli enti locali | cinque milioni in meno da Roma al Lodigiano

Lodi – Oltre quattroe 820mila euro inal territorio entro il 2028. Arriva lasulle finanzee i tagli previsti per l’anno in corso e per i prossimi sono stati analiticamente messi nero su bianco e per i 61 comuni delsarà caccia frenetica alle risorse alternative per far quadrare i conti ed evitare di riversare le criticità contabili sui portafogli dei cittadini. Per tutti glipubblici l’anno più duro è stato il 2024 e così sarà di nuovo il 2025 con sforbiciate considerevoli mentre nel 2026 e il 2027 saranno più contenute per poi riprendere quota nel 2028. Lodi, per quanto riguarda l’anno appena trascorso, ha dovuto lasciare allo Stato oltre 224mila euro e quest’anno la cifra sale a 225mila. Più leggero il taglio entro i prossimi due anni (139mila e 133mila euro), ma il totale diintroiti inanni sfiorerà il milione di euro.