Scuola di formazione politica al via con Luciano Violante

Prende il via ladi2025. La prima lezione on line è fissata per lunedì prossimo alle ore 18,30 nei locali della Fondazione San Giacomo della Marca a Porto San Giorio. Il tema proposto sarà: Crisi della democrazia ed espansione delle autocrazie. Dopo i saluti introduttivi di Alberto Jannuzzelli, presidente della Società Umanitaria, e di Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la sussidiarietà, interverrà, presidente di Futuri probabili, Associazione per ladel capitale umano., ex magistrato e politico italiano, parlamentare alla Camera dei deputati dal 1979 al 2008, è stato presidente della Commissione parlamentare antimafia dal 1992 al 1994 e presidente della Camera dal 1996 al 2001. L’intero ciclo delle lezioni ha come titolo Conoscere per decidere.