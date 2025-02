Screenworld.it - ScreenRadio Weekly 15 febbraio 2025, tutti i podcast della settimana

Come ogni fine, eccoci con ildi. Anche questaScreenWorld accoglie duenuovi di zecca.ScreenStories – Storie oltre lo schermo, scritto e condotto da Gabriele Cerrito, celebra la grandezza di Better Call Saul a dieci anni dalla diffusione del primo episodio.Emanuele Rauco in Starlight di questaci parla di Captain America: Brave New World (con due contributi audio del protagonista Anthony Mackie), di September 5 e Nightbitch.C’è spazio anche per Giacomo Giaquinti con un nuovo episodio di Comic Legends, dedicato alla nascita di Capitan America.I capitoli con i vari episodi sonosegnalati, per vostra comodità.Ascolta “15” su Spreaker.Troverete, Starlight e ScreenStories sulle principali piattaforme da Spreaker a Spotify.