Thesocialpost.it - Scosse di terremoto ai Campi Flegrei: avvertite anche a Napoli

Leggi su Thesocialpost.it

– Una nuova scossa diha fatto tremare la città e l’area deinella tarda serata di venerdì 14 febbraio 2025. Il sisma, registrato alle 23.29, ha avuto una magnitudo di 2.3 con epicentro in mare.L’evento tellurico è stato preceduto da un’altra scossa di intensità minore e ha generato segnalazioni in diversi quartieri di, tra cui Posillipo, Fuorigrotta, Bagnoli e Cavalleggeri. La popolazione ha avvertito chiaramente il movimento del suolo, sebbene al momento non si registrino danni a edifici o persone.L’attività sismica nell’area flegrea continua a essere monitorata con attenzione dagli esperti, vista la complessa dinamica del fenomeno bradisismico che interessa la zona.L'articolodiaiproviene da The Social Post.