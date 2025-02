Fanpage.it - Scoperta discoteca abusiva nel seminterrato con 200 persone in pista: sequestrato un ristorante di Milano

Leggi su Fanpage.it

IlCanteen in via Archimede, a, è statodopo che la Polizia ha scoperto unanel suo. Il locale ha anche ricevuto un provvedimento di chiusura dell'Ats per violazioni igienico-sanitarie.